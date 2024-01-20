İkinci İntifada'nın sembolüydü: Muhammed Durra'nın kardeşi de İsrail'in saldırılarında katledildi

20 Ocak 2024 10:22 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 10:58

7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ederken bir acı haber daha geldi. 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed de İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evleri bombalaması sonucu katledildi.

BABA: KARDEŞİN MUHAMMED'E SELAM SÖYLE

Durra'nın annesi Amal, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in babası Cemal ed-Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.

BABA, İSRAİL'İN SALDIRILARINDA KARDEŞLERİNİ DE KAYBETMİŞTİ

Baba Durra, İsrail'in 10 Ekim'de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü belirtmişti.

İsrail'in çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı hala akıyor" demişti.

İSRAİL ZULMÜ SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIMIŞTI

12 yaşındaki Muhammed Durra, 30 Eylül 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı. Durra'nın babasıyla sığındığı duvarın önünde vurulduğu an France 2 televizyonu tarafından saniye saniye görüntülenmişti. O anlar, İsrail' zulmünün simgesi haline gelmişti.