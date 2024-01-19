İsrail cinayetlerini BM açıkladı: Katledilen her dört kişiden üçü çocuk ve kadın

19 Ocak 2024 15:14 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 15:36

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

CANINI KURTARABİLENLER SEFALET İÇİNDE YAŞAMAYA MAHKUM EDİLİYOR

Sunghay, "Gazze'de bir başka sarsıcı dönüm noktasına daha ulaşıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bildirildi. Bunların yüzde 70 kadın ve çocuk." dedi.

Gazze'de en az 61 bin 500 kişinin yaralandığını belirten Sunghay, binlerce kişinin ise hala enkaz altında olduğunu ve çoğunun öldüğünün varsayıldığını kaydetti.

Sunghay, hafta başından bu yana Gazze'de olduğunu belirterek binlerce kişinin çaresiz durumda Refah Sınır Kapısı'na gelmeye devam ettiğini ve ellerine geçen her türlü malzemeyle derme çatma barınaklar kurduğunu ifade etti.

ALIKOYMA, DAYAK, İŞKENCE...

Gazze'nin ortasına ve Han Yunus bölgesine yönelik ağır bombardımanın Refah Sınır Kapısı'ndan açıkça görülebildiğini vurgulayan Sunghay, gecelerin, Gazzeliler için "en korkutucu" vakit olduğunun altını çizdi.

İsrail tarafından tutuklanan ve songmrasında serbest bırakılan kişilerle görüştüğünü de aktaran Sunghay, bu kişilerin, İsrail güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde 30 ila 55 gün alıkonulduğunu, dövüldüğünü ve işkenceye varabilecek muameleye maruz kaldıklarını anlattığını söyledi.

Sunghay, "İsrail, tutuklanan veya gözaltına alınan herkesin, uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk normları ve standartlarına uygun şekilde, özellikle de hukuki süreç haklarına tam saygı gösterilerek muamele görmesini sağlamak için acil adımlar atmalı." diye konuştu.

GAZZE'DE 105. GÜN BİLANÇOSU: 24 BİN 762 CÂN

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 24 bin 762’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 105. günde devam ederken, can kaybı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybettiği, 278 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 762’ye, yaralı sayısının ise 62 bin 108’e yükseldiği belirtildi.