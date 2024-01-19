Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Zulme uğrayanlara dua ediyoruz

19 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 12:57

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada da yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen "Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde;

"Biz de bugün bu anlamlı geleneği ihya etmek, önemli ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. İslam ülkelerinden icazet törenimize teşrif eden kıymetli ilim erbabımıza Türkiye'ye ve aziz İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz.

Mevla'dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur'anları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.

"ZULME UĞRAYANLARA DUA EDİYORUZ"

Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz, hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir"