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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Zulme uğrayanlara dua ediyoruz

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”ne katıldı. Erdoğan, "Başta Filistin ve Gazze halkı olmak üzere tüm dünyada zulme uğrayan her kardeşimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Gazze mesajı: Zulme uğrayanlara dua ediyoruz
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada da yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen "Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi"ne katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde;

    "Biz de bugün bu anlamlı geleneği ihya etmek, önemli ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. İslam ülkelerinden icazet törenimize teşrif eden kıymetli ilim erbabımıza Türkiye'ye ve aziz İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz.

    Mevla'dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur'anları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.

    "ZULME UĞRAYANLARA DUA EDİYORUZ"

    Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz, hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Zulme uğrayanlara dua ediyoruz
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