AK Parti'nin 8 ilde daha belediye başkan adayı belli oldu

17 Ocak 2024 16:48 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 17:21

Yerel seçim için geri sayıma geçildi. Türkiye tamamen yeni bir seçim atmosferine girdi. Seçime 2 buçuk ay gibi bir süre kalırken partiler yoğun bir aday mesaisi harcıyor.

Bu kapsamda 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir 26 ilde adaylarını duyuran AK Parti'de hummalı bir çalışma yürütülüyor.

8 İLDE DAHA ADAY BELLİ OLDU

Son olarak AK Parti'nin 8 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu.

Buna göre, AK Parti, Kütahya'da Kamil Saraçoğlu'nu aday gösterdi.

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı ise Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı Sami Er oldu.

AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan Memduh Büyükkılıç'ın belirlendiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Fırat Görgel'in belirlendiği öğrenildi.

Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ekrem Yüce'nin belirlendiği öğrenildi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali ihsan Delioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa’ya ve bütün AK Parti camiasına hayırlı uğurlu olsun' diyerek mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün yeniden adaylığını ilan etti.

Karabük’te ise 31 Mart Yerel seçimleri öncesi belediye başkan adayını Özkan Çetinkaya olarak belirledi.

GÖZLER YARINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'daki ATO Kongre Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısında AK Parti'nin 48 ildeki adaylarını açıklaması bekleniyor.