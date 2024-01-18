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Erdoğan açıkladı: AK Parti, 7 kentte MHP'yi destekleyecek
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde 7 kentte MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ATO Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısıyla AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor.
Erdoğan, burada yaptığı açıklamada 7 kentte MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz" dedi.
AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği 7 il şöyle:
- Manisa
- Mersin
- Bartın
- Erzincan
- Kars
- Kırklaeli
- Osmaniye