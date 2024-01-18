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    Erdoğan açıkladı: AK Parti, 7 kentte MHP'yi destekleyecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde 7 kentte MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

    Erdoğan açıkladı: AK Parti, 7 kentte MHP&#039;yi destekleyecek
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ATO Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısıyla AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor.

    Erdoğan, burada yaptığı açıklamada 7 kentte MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz" dedi.

    AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği 7 il şöyle:

    • Manisa
    • Mersin
    • Bartın
    • Erzincan
    • Kars
    • Kırklaeli
    • Osmaniye

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yerel Seçim
    Haberler > Politika > Erdoğan açıkladı: AK Parti, 7 kentte MHP'yi destekleyecek
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