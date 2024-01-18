Erdoğan açıkladı: AK Parti, 7 kentte MHP'yi destekleyecek

18 Ocak 2024 14:51 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 14:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ATO Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısıyla AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada 7 kentte MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz" dedi.

AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği 7 il şöyle: