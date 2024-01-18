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    Erdoğan'dan çok sert sözler: Özgür Efendi CHP'nin tabutuna son çiviyi çaktı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında CHP Genel Başkanı Özel'e sert sözlerle yüklendi. CHP'nin DEM Parti ile yerel seçim öncesi yaptığı görüşmelere göndermede bulunan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür Efendi çaktı" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan&#039;dan çok sert sözler: Özgür Efendi CHP&#039;nin tabutuna son çiviyi çaktı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda CHP Genel Genel Başkanı Özgür Özel’le ilgili sert konuştu.

    CHP’nin yerel seçim öncesi DEM Parti ile yaptığı görüşmeleri hatırlatan Erdoğan, ‘kirli bir işbirliği’ olarak değerlendirdi.

    İki partinin birlikte hareket ettiğini belirten Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür Efendi çaktı” dedi.

    İşte Erdoğan’ın CHP ve Özgür Özel’le ilgili açıklamaları:

    "SON ÇİVİYİ ÖZEL ÇAKTI"

    "CHP, mevcut yönetim altında emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır. DEM'lilerle yaptığı iş birliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların ilişkileri gizli saklı devam ediyorlardı. Birliklerini artık iyice faaş ettiler. Kandil uzantılarının altına kırmızı halı sererek, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak işbirliklerini aleni bir biçimde gösteriyorlar.

    Özgür efendi, daha 'Bismillah' demeden iradesini terör örgütü destekçilerine teslim etti. Bu iki parti ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa birlikte karşı çıkıyorlar. CHP yönetimi bunlar olmadan adım atamıyor.Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür Efendi çaktı."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelErdoğanAday Tanıtım
    Haberler > Politika > Erdoğan'dan çok sert sözler: Özgür Efendi CHP'nin tabutuna son çiviyi çaktı
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