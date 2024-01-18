Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili 8 belediye başkanına çizik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkanını daha açıkladı. Buna göre 8 kentte mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmezken, MHP'de olan 2 kentte de AK Partili isimler aday oldu.
AK Parti'nin 9 şehit verilen terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısını bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen törende Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını tek tek açıkladı.
8 İSME ÇİZİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili 8 belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı. Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi. 2 ilde ise MHP'li başkanların yerine AK Parti'deb yeni isimler aday gösterildi.
İŞTE ÇİZİK YİYEN İSİMLER
Kahramanmaraş
Eski: Hayrettin Güngör
Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)
Malatya
Eski: Selahattin Gürkan
Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)
Sakarya
Eski: Ekrem Yüce
Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)
Trabzon
Eski: Murat Zorluoğlu
Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)
Adıyaman
Eski: Süleyman Kılınç
Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)
Afyonkarahisar
Eski: Mehmet Zeybek
Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)
Ağrı
Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)
Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)
Karabük
Eski: Rafet Vergili (MHP'den seçilmişti)
Yeni: Özkan Çetinkaya (AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı)
Karaman
Eski: Savaş Kalaycı (MHP'den seçilmişti)
Yeni: Mevlüt Akgün (AK Parti Karaman Milletvekili)
Kilis
Eski: Mehmet Abdi Bulut
Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)
Kaynak: Türkiye Gazetesi