Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili 8 belediye başkanına çizik

18 Ocak 2024 15:25 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 15:28

AK Parti'nin 9 şehit verilen terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısını bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen törende Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını tek tek açıkladı.

8 İSME ÇİZİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili 8 belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı. Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi. 2 ilde ise MHP'li başkanların yerine AK Parti'deb yeni isimler aday gösterildi.

İŞTE ÇİZİK YİYEN İSİMLER

Kahramanmaraş

Eski: Hayrettin Güngör

Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)

Malatya

Eski: Selahattin Gürkan

Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)

Sakarya

Eski: Ekrem Yüce

Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)

Trabzon

Eski: Murat Zorluoğlu

Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)

Adıyaman

Eski: Süleyman Kılınç

Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)

Afyonkarahisar

Eski: Mehmet Zeybek

Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)

Ağrı

Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)

Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)

Karabük

Eski: Rafet Vergili (MHP'den seçilmişti)

Yeni: Özkan Çetinkaya (AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı)

Karaman

Eski: Savaş Kalaycı (MHP'den seçilmişti)

Yeni: Mevlüt Akgün (AK Parti Karaman Milletvekili)

Kilis

Eski: Mehmet Abdi Bulut

Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)