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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili 8 belediye başkanına çizik

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 17'si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkanını daha açıkladı. Buna göre 8 kentte mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmezken, MHP'de olan 2 kentte de AK Partili isimler aday oldu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan AK Partili 8 belediye başkanına çizik
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti'nin 9 şehit verilen terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısını bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen törende Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını tek tek açıkladı. 

    8 İSME ÇİZİK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili 8 belediye başkanına yeni dönem şansı tanımadı. Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi. 2 ilde ise MHP'li başkanların yerine AK Parti'deb yeni isimler aday gösterildi. 

    İŞTE ÇİZİK YİYEN İSİMLER

    Kahramanmaraş

    Eski: Hayrettin Güngör 
    Yeni: Fırat Görgel (AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı)

    Malatya 

    Eski: Selahattin Gürkan
    Yeni: Sami Er (İstanbul / Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)

    Sakarya

    Eski: Ekrem Yüce
    Yeni: Yusuf Alemdar (Serdivan Belediyesi Başkanı)

    Trabzon

    Eski: Murat Zorluoğlu
    Yeni: Ahmet Metin Genç (Ortahisar Belediye Başkanı)

    Adıyaman

    Eski: Süleyman Kılınç
    Yeni: Ziya Polat (Kars Valisi)

    Afyonkarahisar

    Eski: Mehmet Zeybek
    Yeni: Hüseyin Ceylan Uluçay (AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı)

    Ağrı

    Eski: Metin Karadoğan (Savcı Sayan'ın yerine gelmişti)
    Yeni: Mehmet Salih Aydın (Ağrı Baro Başkanı)

    Karabük 

    Eski: Rafet Vergili (MHP'den seçilmişti)
    Yeni: Özkan Çetinkaya (AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı) 

    Karaman 

    Eski: Savaş Kalaycı (MHP'den seçilmişti)
    Yeni: Mevlüt Akgün (AK Parti Karaman Milletvekili)

    Kilis 

    Eski: Mehmet Abdi Bulut 
    Yeni: Reşit Polat (Eski AK Parti milletvekili)

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili 8 belediye başkanına çizik
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