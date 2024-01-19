Erdoğan'dan öğrencilere karne ödülü: Takdir ve teşekkür alana 10 bin 200 TL

19 Ocak 2024 00:02 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 00:25

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 16 gün sürecek yarıyıl tatili yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci yarı yıl tatili ve karne heyecanı yaşarken güzel haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Karnesinde takdir ve teşekkür olan başarılı öğrencilere 10 bin lirayı geçen destek ödemeleri yapılacak.

KARNE ÖDÜLÜ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 60'I KADAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerden, sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, 2024 yılının ilk karne döneminde, takdir teşekkür almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak 10.201 TL ödeme yapılacak.

İLKOKULDAN LİSEYE KADAR TÜM ÖĞRENCİLER FAYDALANIYOR

İlkokuldan liseye kadar başarılı olan tüm öğrencilerin faydalanacağı karne parası ödemeleri nasıl yapılacak? İşte aranan şartlar... ·

Devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin %60’ı kadar (10.200 TL)

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Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencileri ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılan gençlere de net asgari ücrete orantılı destek ödemesi yapılacak.

Ödemelerin, karnelerin verilmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde yapılacağı duyuruldu.