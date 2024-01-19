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    Erdoğan'dan öğrencilere karne ödülü: Takdir ve teşekkür alana 10 bin 200 TL

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Okullarda yarı yıl tatili öncesi son ders zili yarın çalacak. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı için saatleri sayarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile derslerinde başarılı olan öğrencilere de destek ödemesi yapılacak. Takdir veya teşekkür belgesi alan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine karşılıksız 10 bin 200 TL'ye kadar 'karne ödülü' var.

    Erdoğan&#039;dan öğrencilere karne ödülü: Takdir ve teşekkür alana 10 bin 200 TL
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 16 gün sürecek yarıyıl tatili yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci yarı yıl tatili ve karne heyecanı yaşarken güzel haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Karnesinde takdir ve teşekkür olan başarılı öğrencilere 10 bin lirayı geçen destek ödemeleri yapılacak.

    KARNE ÖDÜLÜ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 60'I KADAR 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerden, sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacağını açıklamıştı.

    Bu kapsamda, 2024 yılının ilk karne döneminde, takdir teşekkür almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak 10.201 TL ödeme yapılacak. 

    1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf 1. dönem karne görüşleri

    İLKOKULDAN LİSEYE KADAR TÜM ÖĞRENCİLER FAYDALANIYOR

    İlkokuldan liseye kadar başarılı olan tüm öğrencilerin faydalanacağı karne parası ödemeleri nasıl yapılacak? İşte aranan şartlar... ·

    • Devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin %60’ı kadar (10.200 TL)
    • Dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan öğrencilere aylık 100 TL destek ödemesi
    • YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan öğrencilere başarı desteği
    • Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencileri ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılan gençlere de net asgari ücrete orantılı destek ödemesi yapılacak.

    Ödemelerin, karnelerin verilmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde yapılacağı duyuruldu.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanKarneİlkokulLise
    Haberler > Eğitim > Erdoğan'dan öğrencilere karne ödülü: Takdir ve teşekkür alana 10 bin 200 TL
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