Bakan Fidan'dan Gazze çıkışı: Yarın başka bir Müslüman ülkeye gelmeden bir olmalıyız

18 Ocak 2024 12:56 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 13:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Pakistan ile İran arasındaki gerilim hakkında konuşan Bakan Fidan iki ülkenin dışişleri bakanıyla görüştüğünü açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise "İsrail'in Gazze'ye saldırısını ele alıyoruz. Ne hukuksal ne mantıksal. Tamamen bir toplumu yok ediyor" ifadelerini kullandı.

Fidan açıklamalarından öne çıkanlar:

"PAKİSTAN'A YAPILAN SALDIRILARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Irak'taki belirli hedeflere yönelik İran saldırılarıyla başlayan, akabinde İran'ın Pakistan içindeki bazı hedeflere dün sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve bu sabah (18 Ocak) Pakistan'ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz.

Sorunların, BM Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesini temenni ediyoruz.

3 ÜLKEYE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır.

Bölge ülkeleri olarak ne ilk ne de son kriz olacak, önemli olan bizlerin ne kadar kriz yönetebiliyoruz. Katliamın durması, Filistin meselesinin çözülmesi için her türlü diplomasiyi ortaya koyuyoruz.

Bir araya gelirsek, saflarımızı sıkı tutarsak önemli adımlar atmamıza vesile olacak. Bu kadar haklı bir meselede onurlu ve güçlü bir biçimde savunamazsak, bugün bu kriz Filistinlileri bulur yarın başka bir Müslüman ülkeleri bulur.

Bu hukuksuzluğa karşı elimizden gelen bütün beceriyi gösteremeliyiz.Biz bu mekanizmayı hayata geçirdiğimiz zaman hiçbir emperyalist plan başarıya ulaşamaz. Bir çok meselede zalim kadar mazlumun da suçu oluyor. Onun için bölge ülkeleri olarak haklı mücadele için çabamız önemli.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise şöyle konuştu:

İsrail'in Gazze'ye saldırısını ele alıyoruz. Ne hukuksal ne mantıksal. Tamamen bir toplumu yok ediyor. Yaralı sayısı ölen sayısının kat kat üzerindedir. Dolasıyla uluslararası düzeyde gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bu insanların evleri yok edilmemektedir. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.