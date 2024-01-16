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    Bakan Fidan'dan tüm dünyaya Gazze çağrısı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Hırvat mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik uyguladığı vahşet dolayısıyla dünyaya seslendi. Bakan Fidan, "Tüm uluslararası toplumu kalıcı ateşkes çabalarına ciddiyetle destek olmaya davet ediyoruz" dedi. Kızıldeniz Irak ve Suriye'deki gelişmelere dikkat çekerek 'bölgesel yaygınlaşma' uyarısı da yapan Bakan Fidan, "Gazze'de başlayan savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söylemek yanıltıcı olmasa gerek." ifadelerini kullandı.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Ankara'daki Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yerleşkesinde bir araya geldi.

    Baş başa ve heyetler arasında bir görüşme gerçekleştiren iki mevkidaş daha sonra kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

    Hırvat Bakan Radman, "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

    Bakan Fidan, Gazze konusuda uluslararası toplumu kalıcı ateşkes çabalarına ciddiyetle destek olmaya davet etti.

    Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    BÖLGESEL YAYGINLAŞMA RİSKİ

    Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor. Bu katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz dile getirdik. Lübnan'dan başlanması beklenirken başka yerden çıktı.

    Kızıldeniz Irak ve Suriye'de olanlar bu türden saldırıların karşılıklı pozisyon almalarının Gazze'de başlayan savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söylemek yanıltıcı olmasa gerek. Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalara devam edeceğiz, hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz.

    Bakan Fidan'dan tüm dünyaya Gazze çağrısı

    "FİLİSTİN'İN GÜVENLİĞİNİ ÖTELEYEN GÖRÜŞÜN BARIŞI GETİRMEYECEĞİ GÖRÜLDÜ"

    Her iki millete eşit oranda güvenlik, egemenlik olmayacağını, kalıcı barış ve güvenliğin olmayacağını ifade ettik. Sadece İsrail'in güvenliğini önceleyen Filistin'in güvenliğini öteleyen görüşün barışı getirmeyeceği görüldü. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hakan FidanGazzeİsrail
    Haberler > Gündem > Bakan Fidan'dan tüm dünyaya Gazze çağrısı
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