Bakan Fidan'dan tüm dünyaya Gazze çağrısı

16 Ocak 2024 13:23 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:06

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Ankara'daki Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yerleşkesinde bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arasında bir görüşme gerçekleştiren iki mevkidaş daha sonra kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Hırvat Bakan Radman, "Bizim için Türkiye (AB'ye) aday ülkedir ve AB'nin anahtar partneri olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Gazze konusuda uluslararası toplumu kalıcı ateşkes çabalarına ciddiyetle destek olmaya davet etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

BÖLGESEL YAYGINLAŞMA RİSKİ

Gazze'deki katliam uluslararası toplum önünde yaşanıyor. Bu katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini de biz dile getirdik. Lübnan'dan başlanması beklenirken başka yerden çıktı.

Kızıldeniz Irak ve Suriye'de olanlar bu türden saldırıların karşılıklı pozisyon almalarının Gazze'de başlayan savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söylemek yanıltıcı olmasa gerek. Dolayısıyla biz hem barış konusundaki çalışmalara devam edeceğiz, hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz.

"FİLİSTİN'İN GÜVENLİĞİNİ ÖTELEYEN GÖRÜŞÜN BARIŞI GETİRMEYECEĞİ GÖRÜLDÜ"

Her iki millete eşit oranda güvenlik, egemenlik olmayacağını, kalıcı barış ve güvenliğin olmayacağını ifade ettik. Sadece İsrail'in güvenliğini önceleyen Filistin'in güvenliğini öteleyen görüşün barışı getirmeyeceği görüldü.