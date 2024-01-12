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    Dışişleri Bakanı Fidan'dan İngiliz mevkidaşıyla kritik temas

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşme gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Fidan&#039;dan İngiliz mevkidaşıyla kritik temas
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüşme gerçekleştirdi.

    KIZILDENİZ'DE TANSİYON DÜŞMELİ

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile İngiliz mevkidaşı Cameron telefonda görüştü.  Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde yakın coğrafyada zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

    TÜRKİYE ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR

    Bu doğrultuda Türkiye’nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Fidan, görüşmede mevkidaşı ile Gazze’deki son durumu da ele aldı.

    Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan Fidanİngiltere
    Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanı Fidan'dan İngiliz mevkidaşıyla kritik temas
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