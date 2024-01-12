Husiler, ABD savaş gemisini içindekilerle birlikte batırdıklarını açıkladı

12 Ocak 2024 05:42 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 05:58

ABD ve İngiltere İran destekli Husiler'e karşı Yemen'e ortak operasyon kararı aldı. ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in başkenti Sanaa'yı yoğun bombardımana tuttu. Pentagon yetkilisi, saldırıda 10 Husi hedefinin imha edildiğini açıkladı. Ancak Husiler yaptıkları açıklamada, Amerikan gemisinin içindekilerle birlikte batırıldığını açıkladı.

AMERİKAN GEMİSİ BATIRILDI

Husi Tümgenerali Abdul Selam Cahaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın izniyle Amerikan gemisini içindekilerle birlikte füzelerimizle batırdık."

LONDRA VE WASHİNGTON AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

Saldırıların ardından Husi Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El Ezzi'de bir açıklama yaptı. El Ezzi, "Ülkemiz Amerikan ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçakları tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Şüphesiz Londra ve Washington ağır bir bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

KIZILDENİZ'DE NE OLDU?

Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.