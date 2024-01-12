ABD ve İngiltere'den Yemen'e ortak operasyon! Husiler'den jet cevap geldi

12 Ocak 2024 01:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 01:36

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine saldırmasıyla başlayan kriz giderek derinleşiyor. ABD ve İngiltere İran destekli Husiler'e karşı Yemene ortak operasyon kararı aldı. Husiler'den saldırıya jet cevap geldi.

İNGİLTERE VE ABD'DEN YEMEN'E ORTAK OPERASYON

Yemen'deki İran destekli Husiler'in, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticaret gemilerine yönelik saldırılarına karşı bölgede uluslararası deniz gücü kuran yapan ABD, İngiltere ile birlikte Yemen'e hava harekatı yapmaya karar verdi. Bu doğrultuda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yerel saatle 19.45’te acil kabine toplantısı kararı aldı. Masada operasyona dair detaylar konuşulduğu düşünülüyor.

ABD ve İngiltere 9 Ocak'ta da Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası nakliye yollarını hedef alan Husiler'e ait 21 İHA ve füzeyi düşürerek etkisiz hale getirmişti.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, 9 Ocak'taki saldırıyı Husilerce bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak nitelendirmişti.

HUSİLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

ABD ve İngiltere'nin operasyonuna yönelik Yemen'deki İran destekli Husilerden cevap gecikmedi. Husi lideri Abdulmelik el-Husi, ülkesine karşı askeri risk alan herkesin bedelini ödeyeceğini, hiçbir ABD saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi.

Husilere ait "Al Masirah" televizyon kanalına konuşan Husi, "Kim halkımıza karışmak veya saldırmak isterse, bedelini ödeyeceği bir çatışmaya girerek askeri risk alıyor demektir. Nefesimiz uzundur, halkımız büyük ve uzun çatışmalara dayanabilecek güçtedir." diye konuştu.

Bu bağlamda ABD ve İngiltere'yi "diğer ülkeleri de Yemen halkıyla çatışmaya dahil etmeye" çalışmakla suçlayan Husi, Asya ve Avrupa ülkelerine "ABD'nin sözüne uymamaları" çağrısında bulundu.

ATOMLARA AYRILSAK GAZZE'Yİ TERKETMEYİZ

Husi Tümgenerali Abdul Selam Cahaf ise "Amerikalılar, İngilizler ve Siyonistler, Yemen'e yönelik herhangi bir düşmanca eylemin bizi Gazze'yi savunmaktan alıkoyacağını mı düşünüyorlar? Yemin ediyoruz, parçalanmış atomlara ayrılsak bile Gazze'yi terk etmeyeceğiz ve oraya giden Siyonist gemileri hedef almaya devam edeceğiz." dedi.

KIZILDENİZ'DE NE OLDU?

Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.