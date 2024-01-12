Husiler: Gazze gibi bombalandığımız için şimdi rahatladık

12 Ocak 2024 06:03 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 06:04

ABD ve İngiltere İran destekli Husiler'e karşı Yemen'e ortak operasyon kararı aldı. ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in başkenti Sanaa'yı yoğun bombardımana tuttu. Pentagon yetkilisi, saldırıda 10 Husi hedefinin imha edildiğini açıkladı. Yoğun bombardıman altındaki Yemen'den korkunç kareler gelirken, Husi Medya Kurumu Başkan Yardımcısı Nasır El-Ahmer, "Gazze gibi bombalandığımız için şimdi rahatladık." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ RAHATLADIK

"Gazze gibi bombalandığımız için şimdi rahatladık. Filistin halkı bombalanırken biz bundan mahrum kaldığımız için utanıyorduk."

KIZILDENİZ'DE NE OLDU?

Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.