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Haberler > Dünya > Gazze son durum... İsrail ordusu, Filistinlilere üstünde "Gazze'ye dönmeyin" yazılı uyarı broşürleri attı
CANLI ANLATIM

Gazze son durum... İsrail ordusu, Filistinlilere üstünde "Gazze'ye dönmeyin" yazılı uyarı broşürleri attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana binlerce sivili katleden İsrail ordusu, Filistinlileri tehdit ederek Gazze'ye dönmemeleri konusunda uyarı broşürü dağıttı.

Canlı Anlatım Özeti
  • İSRAİL SİVİLLERİ TEHDİT ETTİ!
  • SİVİL KATLİAMI DEVAM EDİYOR

16.04.2024 11:01

İSRAİL SİVİLLERİ TEHDİT ETTİ!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 193 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda çocuk, kadın demeden on binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, Deyr Balah ve Zavaydah bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinlilere Gazze'ye dönmemeleri konusunda uyarı broşürleri attı.

16.04.2024 05:20

SİVİL KATLİAMI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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