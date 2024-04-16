Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de can kaybı 34 bine yaklaştı

Gazze'de can kaybı 34 bine yaklaştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 843’e, yaralananların sayısı 76 bin 575’e yükseldi.

İsrail, 193 gündür Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 33 bin 843’e, yaralananların sayısının ise 76 bin 575’e yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL CAMİYİ HEDEF ALDI: 1 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yerleşim alanı, hastane, okul ve ibadethane ayrımı yapmaksızın sürdürüyor. İsrail bu kez Gazze’nin kuzeyinde bir camiyi hedef aldı. İsrail güçlerinin Al-Fakoora bölgesinde camiye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli de yaralandı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kenan Sofuoğlu oğlu Zayn’a milyonluk araba hediye ettiği iddialarını yalanladıAvrupa Film Günleri başladı! 10 ilde ödüllü filmler gösterilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avustralya'dan AVM'deki saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransıza ödül - DünyaAvustralya'dan Fransız vatandaşa ödülGazze son durum... İsrail ordusu, Filistinlilere üstünde "Gazze'ye dönmeyin" yazılı uyarı broşürleri attı - Dünyaİsrail'den Filistinli sivillere tehdit!Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'a üst düzey ziyaret - DünyaFidan'dan Katar'a üst düzey ziyaretEski Suriyeli general savaş suçlarından yargılanıyor! - DünyaSuriyeli generale yargı şokuABD'den İsrail'e destek açıklaması: "Korumaya devam edeceğiz!" - DünyaABD İsrail'e yine kol kanat gerdi!Japonya'nın nüfusu azalıyor: 595 bin kişi azaldı - DünyaJaponya'nın nüfusunda büyük düşüş
Sonraki Haber Yükleniyor...