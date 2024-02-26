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    Gazze'de 'hayatta kalmanın' yükü de çocuklarda

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hava, kara ve denizden bombardıman altına aldığı Gazze'de çocuklar, ailelerine destek olmak için mücadele veriyor. 11 yaşındaki Muhammed Zurub, bir yandan bebek kardeşiyle ilgileniyor diğer yandan ailesinin su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için saatlerce kuyruklarda bekliyor.

    İsrail ordusunun 143 gündür saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor. 

    Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

    Gazze'de 'hayatta kalmanın' yükü de çocuklarda - 1. Resim

    BİR YANDAN KARDEŞİNE BAKIYOR BİR YANDAN DA...

    İsrail ordusunun Gazze'ye aylardır devam eden saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki evlerini terk ederek Refah'a sığınan Zurub ailesi, su, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele veriyor.

    Gazze'de 'hayatta kalmanın' yükü de çocuklarda - 2. Resim

    Ailenin en büyük çocuğu Muhammed Zurub (11), küçük yaşına rağmen bu mücadelede her gün aktif rol oynuyor.

    Gazze'de 'hayatta kalmanın' yükü de çocuklarda - 3. Resim

    Zurub, bir yandan bebek kardeşiyle ilgileniyor diğer yandan ise ailesinin su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için uzun saatler boyunca dağıtım kuyruklarına giriyor.

    Gazze'de 'hayatta kalmanın' yükü de çocuklarda - 4. Resim

    GAZZE'DE 7 EKİM SONRASI

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

    İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    Ga

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

    Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

    Gazze'de 'hayatta kalmanın' yükü de çocuklarda - 5. Resim

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

    Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

    İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.

    İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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