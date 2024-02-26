Gazze'ye havadan umut! Ürdün 4 yardım uçağı ile erzak gönderdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 30 bin Filistinliyi öldürdüğü Gazze'de ateşkes için görüşmeler sürüyor. Binlerce Filistinlinin açlık ve kıtlıkla mücadele ettiği Gazze'ye insani yardım havadan ulaştı. İsrail'in Refah Sınır kapısından engellemelerine karşı insani yardım malzemesi yüklü 4 uçak Gazze'ye umut oldu. Uçaklardan paraşütle Gazze kıyısına bırakılan yardımlar denize düştü. Gazzelilerin insani yardıma ulaşmak için denize girdiği anlar yürek sızlattı.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapıyor. 143 gündür devam eden aralıksız süren acımasız saldırılarda, en az 29.692 Filistinli öldü, 69.879 kişi yaralandı. Ramazan ayı öncesinde açlık ve kıtlıkla mücadele eden Gazze'de ateşkes anlaşması imzalanması için görüşmeler sürerken, Filistinlilere insani yardım havadan ulaştı.

İSRAİL ENGEL OLUYOR

Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına İsrail kasıtlı olarak engel oluyor. Gazze'nin tek sınır kapısı olan Refah Sınır kapısından insani yardım tırları İsrail'in engellemesi nedeniyle geçiş yapamıyor.

GAZZE'YE HAVADAN İNSANİ YARDIM

Açlıktan bebek ve çocukların ölmeye başladığı Gazze'ye insani yardım Ürdün tarafından havadan gönderildi. İnsani yardım malzemesi yüklü Ürdün Silahlı Kuvvetlerine ait 4 uçak Gazze Şeridi’nin kıyı bölgesine havadan yardım malzemesi ulaştırdı.

Bu malzemeler arasında temel gıda maddeleri ve besin değeri yüksek hazır yemekler yer alıyor. Yardımların içerisinde birçok Arap ülkesinin sağladığı gıda ve tıbbi malzemeler bulunduğu açıklandı.

YARDIM MALZEMELERİ DENİZE DÜŞTÜ

Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne havadan indirdiği yardımların denize düşmesi nedeniyle İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi halkı, sahile akın etti, bazıları yardımları alabilmek için denize girdi.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ürdün'ün havadan 4 uçakla indirdiği yardımların denize düştüğü görüldü.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmeleri taraflar arasında sürüyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “İsrail, Mısır, Katar ve ABD, ‘temel hatlar’ üzerinde mutabakata vardı” dedi. Netanyahu ise esir takası olursa, 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah’a saldırının gecikebileceğini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar’ın başkenti Doha’da Gazze Şeridi’nde ateşkes çabalarını bugün bir kez daha ele aldı.