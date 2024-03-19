Gazze'de insani kriz! Uyarı ve çağrılar art arda geldi: Nüfusun tamamı ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Saldırılarla beraber açlık ve kıtlık tehlikesi altındaki Gazze'de durum gittikçe kötüleşiyor. Kıtlık krizine dikkat çeken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanıldığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Gazze'deki nüfusun tamamı, ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya" dedi.

Katliamcı İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının yanında bir de Filistinlileri açlık ve kıtlığa maruz bırakıyor. Gazze'ye insani yardımların karadan girişini engelleyen İsrail, hiçbir uluslararası uyarıyı ise dikkate almıyor.

Buna rağmen uluslararası arenadan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de yaşanan kıtlık riskine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'İNSAN YAPIMI VE TAMAMEN ÖNLENEBİLİR'

Gazze'de yaklaşmakta olan kıtlığın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Türk, BM'nin son dönemde bununla ilgili yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

Türk, "Bu felaket insan yapımıdır ve tamamen önlenebilir. Gazze'de açlık, kıtlık ve açlığa bağlı ölümler, İsrail'in insani yardım ve ticari ürün girişi ile dağıtımına yönelik kapsamlı kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Nüfusun birçoğunun yerinden edilmesinin yanı sıra önemli sivil altyapının yok edilmesinin bu duruma neden olduğuna dikkati çeken Türk, insanların açlık karşısında giderek çaresiz kalması dolayısıyla "kanun ve düzenin" çöktüğünü kaydetti.

'AÇLIĞIN BİR SAVAŞ YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASI'

Türk, "İsrail'in 16 yıldır sürdürdüğü Gazze'ye yönelik abluka, sivil halkın insan hakları üzerinde ciddi bir etkiye neden oldu, yerel ekonomiyi mahvetti ve yardıma bağımlılığa neden oldu. İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının boyutu ve saldırılarını sürdürme biçimi, bir savaş suçu olan 'açlığın bir savaş yöntemi' olarak kullanılması anlamına gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, "işgalci güç" olarak halkın ihtiyaçlarına uygun gıda ve tıbbi bakım sağlamanın yanı sıra insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırma yükümlülüğü olduğuna işaret eden Türk, İsrail'in, halkın bu yardıma güvenli ve onurlu şekilde erişimine de imkan tanıması gerektiğinin altını çizdi.

Türk, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısını da yineledi.

BLINKEN: CİDDİ GIDA GÜVENSİZLİĞİ

Bir açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi. Blinken, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Filipinler'in başkenti Manila'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de halkın insani yardımlara ihtiyacı olduğuna işaret eden Blinken, Gazze'de yaşayan çocukların, kadınların ve erkeklerin "korkunç bir insani durum"la karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Blinken, Gazze'de yaşanan gıda sorununu ele alan farklı raporlara atıfta bulunarak, "Gazze'deki nüfusun tamamı, ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in "sivilleri korumayı ve umutsuzca insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmeyi öncelik haline getirmesi gerektiğini" dile getirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ADIMLAR

Blinken, bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır'a yapacağı ziyaretlerde, "Gazze'de ateşkes için bastıracağını" bildirdi.

Ziyaretler kapsamında yapacağı görüşmelerde, Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması konularını ele alacağını aktaran Blinken, bir araya geleceği liderlerle "kalıcı bölgesel barış için doğru mimariyi" istişare edeceğini vurguladı.