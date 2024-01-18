Gazze’de insani yardım molası

18 Ocak 2024 06:55 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 06:57

Katar ara buluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yeni bir uzlaşı sağlandı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile iş birliği içinde yürütülen ara buluculuk sonucunda Gazze Şeridi’ndeki İsrailli rehinelere ihtiyaç duydukları ilaçların sağlanması karşılığında Gazze Şeridi’nde saldırılardan en çok etkilenen bölgelerdeki sivillere ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İlaç ve yardım malzemeleri Katar’ın başkenti Doha’dan Katar’a ait iki gemiyle Mısır’ın el-Ariş şehrine gönderildi. Söz konusu anlaşmayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi de doğruladı.

BM: İSRAİL GIDAYI SİLAH YAPTI

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de gıda ile ilgili yaşanan duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. BM raportörleri “Sivil halkın tamamının bu kadar hızlı ve tamamen aç kalması eşi benzeri olmayan bir olay. İsrail, Gazze’nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor” ifadeleri yer aldı.

GUTERRES: ÇÖZÜM İKİ DEVLETTE

Bu arada, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) düzenlenen özel oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres “Gazze’de acil insani ateşkes sağlanması ve İsrailliler ile Filistinliler için iki devletli çözüme dayalı sürdürülebilir barışa yol açacak bir süreç çağrımı tekrarlıyorum” dedi.