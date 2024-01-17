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    Gazze’de kültür soykırımı var!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gazze Şeridi, MÖ 15. asra kadar uzanan tarihiyle dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Ancak bölgedeki sayısız medeniyete ait izler, 7 Ekim’den bu yana yapılan İsrail bombardımanlarında büyük zarar gördü. Şimdiye kadar 25 bine yakın kişiyi katleden İsrail, 100 günde bölgede tarihî ehemmiyeti haiz en az 200 eseri de ya kısmen tahrip etti ya da tamamen yerle bir etti.

    Gazze’de kültür soykırımı var!
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ - Filistin tarihinin önemli yapılarından biri olan 1.400 senelik Büyük Ömer Camii, dünyanın en eski üçüncü kilisesi olan Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, Gazze’nin kuzeyindeki iki bin senelik Roma mezarlığı, tarihî kütüphaneler ile eserlere ev sahipliği yapan müzeler de İsrail tarafından tahrip edildi. Tahribatı belgelemeye çalışan Heritage for Peace kurumunun başkanı Suriyeli arkeolog Isber Sabrine, İsrail’i “kültür soykırımı” yapmakla suçladı. Sabrine, “Kütüphaneler kültürel depo görevi görüyor ve onlara saldırmak kültürel mirasa saldırıdır. Şu anda yaşananlar bir savaş suçudur. İsrail, halkın topraklarıyla bağını silmeye çalışıyor. Bu çok açık ve kasıtlıdır” dedi. UNESCO da “Öncelik haklı olarak insani duruma verilirken, kültürel mirasın korunması da dikkate alınmalıdır. Kültürel varlıklar askerî amaçlarla hedef alınmamalıdır” açıklamasını yaptı.

    Gazze şehrindeki Büyük Ömer Camii Kütüphanesi bir zamanlar eski Kuran nüshaları dahil olmak üzere nadir el yazmalarıyla doluydu.  8 Aralık’ta camiye yapılan İsrail hava saldırısı sonrası bunların akıbeti de belirsiz. 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GazzeİsrailFilistin
    Haberler > Kültür - Sanat > Gazze’de kültür soykırımı var!
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