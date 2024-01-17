İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyine yeniden girdi, siviller çatışmanın ortasında kaldı

17 Ocak 2024 06:25 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 06:46

Gazze kentinin Şücaiye, et-Tuffah Mahalleleri ve Senafur bölgesinde, Cibaliye’nin Cebel er-Rays, Beyt Hanun’un es-Sikke bölgelerinde, Beyt Lahiya’nın da Um en-Nasr köyünde İsrail güçleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar yeniden başladı.

İsrail güçleri, söz konusu bölgeleri tekrar girmeden önce yoğun top atışı ve hava saldırılarıyla vurdu. Görgü şahitleri, bombardımanın ardından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisini aktardı. İsrail ordusu, ocak ayı başlarında söz konusu bölgelerden çekilmişti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada “İsrail ordusunun Gazze’de kara harekatının üç ay süreceğini daha önce duyurduklarını ve Gazze’nin kuzeyinde bu aşamanın sona erdiğini” belirtmişti. Gallant, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Hamas’ın tüm gücünün ortadan kaldırıldığı iddiasında bulunmuş ve diğer yerleşim bölgelerine geçtiklerini ifade etmişti.

ASKERLER GERİ ÇEKİLDİ

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları süren İsrail, bölgeye konuşlandırdığı dört tümenden 36’ncı Tümen’i geri çekme kararı aldı. Söz konusu tümen, dinlenmek ve eğitim için İsrail’e geri dönecek. 162’nci Tümen kuzeyde, 99. Tümen orta kısımda ve 98’inci Tümen ise güneyde saldırılarına devam ediyor.

GERİLİM ARTIYOR

Gazze’deki savaştan bir gün sonra çatışmaların başladığı İsrail-Lübnan sınırında dün bir eşik geçildi. İsrail ordusu dün özel kuvvetler askerlerinin Lübnan sınırını geçerek, Ayta eş-Şaab kasabasında operasyon yaptığını duyurdu. Resmî açıklamada özel kuvvetler askerlerinin Ayta eş-Şaab’da bir tehdidi ortadan kaldırma emriyle operasyon düzenlediği kaydedildi, daha fazla ayrıntı verilmedi. Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen el-Meyadin televizyonu ise, söz konusu operasyon hakkında “İsrail ordusundan üç asker sınır hattına yaklaştı ancak sızma girişiminin fark edilmesi üzerine geri döndüler” diye haber yaptı.