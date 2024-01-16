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    Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in 102 gündür Gazze'ye yağdırdığı bombalar Filistinlileri ölümle yaşam arasına sıkıştırıyor. İnfilak etmemiş bombalar da tehlikenin bir diğer yanı. Filistinliler, bahçelerinde henüz patlamamış bombalarla yaşamak zorunda bırakılıyor.

    Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası başlayan İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ediyor. İsrail, yediden yetmişe; genç, yaşlı demeden Gazze'nin üstüne 102 gündür bombalar yağdırıyor. 

    Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor

    Uluslararası kamuoyunun ve diploması arenasının tepkilerini çeken İsrail, 'savaç suçu' suçlamalarına rağmen saldırılarında hız kesmiyor. İsrail'in bombaları henüz yerinden edilmemiş Filistinlilerin evlerine, bahçelerine, yaşam alanlarına düşüyor.

    Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor

    Savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, güne diplerine düşen bombalarla başlıyor. En büyük tehlike ise patlamayan bombalar...

    Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor

    Barışın simgesi zeytin ağaçlarının üstüne düşen bombalar, Filistinlilerin ölümle yaşam arasındaki hayatını ortaya koyuyor.

    Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor

    Deir al-Balah iline bağlı Al-Bassa bölgesinde bulunan bir evin bahçesinde de İsrail'in infilak etmeyen bombalarından biri bulundu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GazzeFilistinİsrail
    Haberler > Dünya > Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor
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