Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor

16 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 15:51

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası başlayan İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ediyor. İsrail, yediden yetmişe; genç, yaşlı demeden Gazze'nin üstüne 102 gündür bombalar yağdırıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve diploması arenasının tepkilerini çeken İsrail, 'savaç suçu' suçlamalarına rağmen saldırılarında hız kesmiyor. İsrail'in bombaları henüz yerinden edilmemiş Filistinlilerin evlerine, bahçelerine, yaşam alanlarına düşüyor.

Savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, güne diplerine düşen bombalarla başlıyor. En büyük tehlike ise patlamayan bombalar...

Barışın simgesi zeytin ağaçlarının üstüne düşen bombalar, Filistinlilerin ölümle yaşam arasındaki hayatını ortaya koyuyor.

Deir al-Balah iline bağlı Al-Bassa bölgesinde bulunan bir evin bahçesinde de İsrail'in infilak etmeyen bombalarından biri bulundu.