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    İsrail medyasından çarpıcı iddia! Hamas'ın tünelleri sanılanın üzerinde

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in Haaretz Gazetesi Hamas'ın tünellerine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haaretz, Gazze'de Hamas'ın tünellerinin yaklaşık 700 kilometreye ulaşabileceğini belirtti.

    İsrail medyasından çarpıcı iddia! Hamas&#039;ın tünelleri sanılanın üzerinde
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, 7 Ekim'den Hamas tünelleri olduğu iddasıyla hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin bu yana Gazze'de ölüm yağdırıyor. 100 günü aşkın bir süredir Gazze'de gerçekleşen saldırılarda 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'ye ek yardım için İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlanırken, İsrail medyasından Hamas ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    HAMAS'IN TÜNELLERİ SANILANDAN FAZLA

    İsrail merkezli Haaretz gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkilisinin, "Hamas'ın Gazze'deki Şeridi'ndeki tünel ağının toplam uzunluğu 560 ila 720 kilometre arasında değişiyor." dediğini aktardı.

    Haberde, İsrailli yetkililerinin daha önce, Gazze'deki tünellerin 400 kilometre civarında olduğu ve bölgede "5 bin 700 tünel girişinin bulunduğunu" tahmin ettiği kaydedildi.

    Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünellerin "komuta kademesinin kullanımındakiler" ve "operasyonlar için kullanılanlar" şeklinde ikiye ayrılabileceği, ikinci tür tünellerin uzun süreli kullanıma uygun olmadığı aktarıldı.

    İSRAİL ORDUSU ADIM ADIM GERİ ÇEKİLİYOR

    Hamas Gazze'nin altında yer alan tünel ağıyla işgalci İsrail ordusuna karşı direnişini sürdürüyor. Gazze'de ağır kayıplar alan İsrail ordusu, adım adım geri çekiliiyor. İsrail'den yapılan açıklamaya göre ağır kayıplar veren bir tümen daha geri çekilecek.

    New York Times, ABD istihbarat birimi CIA, İsrail'in Gazze'de yaptığı gelişi güzel saldırılar yerine Hamas’ın Gazze’deki üst düzey isimlerinin yerinin tespit edilmesi amacıyla yeni bir görev gücü kuruduğu öne sürmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GazzeHamasİsrail
    Haberler > Dünya > İsrail medyasından çarpıcı iddia! Hamas'ın tünelleri sanılanın üzerinde
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