Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ilk! Mossad ve Hamas, ek insani yardım için anlaşmaya vardı

16 Ocak 2024 23:10 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 23:11

Katar duyurdu! İsrailli esirlere ve Gazze'ye insani yardım için anlaşmaya varıldı

İsrail, 7 Ekim'den Hamas tünelleri olduğu iddasıyla hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin bu yana Gazze'de ölüm yağdırıyor. 100 günü aşkın bir süredir Gazze'de gerçekleşen saldırılarda 24 bini aşkın Filistinli hayatını kaybederken, Katar insani yardım için yeni gelişmeyi duyurdu.

İSRAİL VE HAMAS İNSANİ YARDIM İÇİN ANLAŞTI

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlere ihtiyaç duydukları ilaçların sağlanması karşılığında Gazze Şeridi'nde saldırılardan en çok etkilenen bölgelerdeki sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İSRAİLLİ ESİRLERE İLAÇ GÖNDERİLECEK

Anlaşma İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklama ile doğrulandı. İsrail'den ypaılan açıklamada Katar ve İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad yetkilileri arasında yapılan görüşmer sonucunda, Katar ve İsrailli yetkililerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan esirlere, İsrail'in ilaç göndermesi konusunda anlaştığı bildirildi.

İsrailli esirlere 7 Ekim'den bu yana ilk defa ilaç temin edileceği kaydedildi.

GAZZE'DEKİ ESİRLER

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü açıklamıştı.