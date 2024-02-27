Gazze'de katliama koşulsuz destek! ABD'den İsrail'e milyonlarca dolarlık askeri yardım

Gazze'de katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD, bir yanda ateşkes söylemleri yaparken diğer yanda Netanyahu yönetimine koşulsuz yardımlarını sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana binlerce ton askeri teçhizat sağlayan, bölgeye savaş gemileri gönderen ABD, Gazze'de istihbarat desteği de veriyor.

İsrail dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor... 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen soykırımın en büyük destekçisi hiç şüphesiz ABD oldu. Ateşkes için de aracı ülke konumundaki ABD'nin İsrail'e binlerce ton askeri teçhizat sağlaması, bölgeye savaş gemileri göndermesi ve istihbarat desteği vermesi bir kez daha gündem oldu.

ABD'NİN İSRAİL'E ASKERİ YARDIMLARI YENİDEN GÜNDEMDE

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'ın Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendini yakmasının ardından İsrail'in ABD'den aldığı askeri yardım ve destek tekrar tartışma konusu oldu.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana ABD'den, silah ve mühimmat ile üst düzey komutanların danışmanlığına kadar birçok alanda destek aldı.

SİLAH VE MÜHİMMAT DOLU 230 KARGO ÜÇAĞI 20 GEMİ

ABD, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana İsrail'e mühimmat, araç, silah, koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere binlerce askeri malzeme sağladı.

ABD, Aralık 2023 itibarıyla İsrail'e 230 kargo uçağı, silah ve askeri teçhizat yüklü 20 gemi gönderdi.

Wall Street Journal'ın (WSJ), Aralık 2023'teki haberinde, ABD tarafından İsrail'e gönderilen mühimmatın 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası ve 5 binden fazla MK82 güdümsüz bombadan oluştuğu belirtildi.

Haberde ayrıca, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve yaklaşık 3 bin müşterek doğrudan taarruz mühimmatının (JDAM) bulunduğu kaydedildi.

WSJ'a göre, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin bulunduğu silah sevkiyatı, İsrail'e C-17 tipi askeri kargo uçaklarıyla gönderildi.

KATLİAMA ON MİLYONLARCA DOLAR HARCADI

Şubat başında ABD'nin İsrail'e on milyonlarca dolar değerinde bomba ve mühimmat göndereceği medya kuruluşları tarafından duyurulmuştu.

Al Jazeera'nin WSJ'a dayandırdığı habere göre, silah sevkiyatı, hepsinden yaklaşık bin adet olmak üzere MK-82 bombaları, güdümsüz bombaları güdümlü "akıllı" bombalara dönüştürebilen KMU-572 Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) ve FMU-139 bomba fitilleri içeriyor.

Basında çıkan diğer haberlere göre de ABD Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yaklaşık 21 bin hassas güdümlü mühimmat sağladı.

Sağlanan diğer mühimmat ve silah türleri arasında on binlerce 155 mm top mermisi, binlerce sığınak delici mühimmat ve 200 adet "kamikaze dron" da yer alıyor.

GAZZE'NİN BOMBALANMASIDA HAVA DESTEĞİ

İsrail'in Kanal 12 Televizyonunun İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail, F-35 ve F15 AI uçaklarının İsrail'e tedarikini içeren silah anlaşması imzaladı.

Haberde, ABD ile İsrail arasında varılan anlaşma uyarınca, İsrail ordusuna insansız hava araçları (İHA) ve binlerce cephane sağlanacağı belirtildi.

Yetkililere göre, söz konusu anlaşma, İsrail ordusuna çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağının yanı sıra Apache helikopterlerinin de tedarik edilmesini içeriyor.

EN BÜYÜK YARDIMI İSRAİL'E

ABD, dış yardım bütçesinin en büyük payını adadığı İsrail'e, ülkenin 1948'teki kuruluşundan beri 330 milyar dolar değerinde destek ödemesi yaptı. İsrail, ABD'den her yıl 3 milyar doların üzerinde savunma yardımı alıyor.

ABD senatosu, 14 milyar doları İsrail'e tahsis edilen ve toplam değeri 95,3 milyar dolar olan yardım paketini onayladı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu meblağın 4 milyar dolarının, Demir Kubbe ve Davud Sapanı hava ve füze savunma sistemlerinin takviyesi için kullanılacağı, Demir Işın hava savunma sisteminin geliştirilmesi için de 1,2 milyar dolar aktarılacağı belirtildi.

HAMAS KOMUTANLARI İÇİN İSTİHBARAT SAĞLIYOR

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 7 Ekim sonrasında ülkesinin İsrail'e istihbarat ve strateji desteği verdiğini duyurmuştu.

The Intercept'in haberine göre, Kasım 2023'ün sonuna doğru ABD, İsrail'in hava saldırılarına destek vermesi ve gerekli istihbaratı toplaması için Hava Kuvvetleri'ni bölgeye konuşlandırdı.

Haberde, ABD Hava Kuvvetleri kasımda da hedefleri belirlemede kullanılacak uydu bilgisini sağlamak için İsrail'e gönderilen subaylar ve istihbarat ajanları için görevlendirme talimatları yayımladı.

İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN GEMİLER AKDENİZ'DE

ABD, Orta Doğu'daki üslerine savaş gemisi ve uçakları konuşlandırmanın yanı sıra mevcut A-10, F-15 and F-16 filolarını genişletmek için daha fazla savaş uçağı sipariş verdi.

Biden yönetimi Ekim 2023'te USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve diğer savaş gemilerini Akdeniz'e konuşlandırdı. Söz konusu gemilerin 70'ten fazla uçağı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Aralık 2023'te, 7'si Doğu Akdeniz, 12'si ise Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi'ne dağılmış biçimde bölgede toplam 19 ABD savaş gemisi bulunduğu kaydediliyor.