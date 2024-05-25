Gazze’de tüyleri diken diken eden görüntüler! Enkazın arasından ezan sesi yükseldi

İsrail'in katliamını sürdürdüğü Gazze'de tüyleri diken diken eden anlar kayıt altında alındı. Videoda, Gazze Şeridi'nde yıkılan bir binanın enkazı arasındaki hoparlörden ezan sesi yankılandığı duyuluyor.

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım yapan İsrail, saldırıları durmaksızın sürdürüyor. 36 bine yakın insan katledildiği bölgede, İsrail ambargosu nedeniyle hayat durma noktasına gelmiş durumda.

ENKAZLAR KALDIRILAMIYOR

Yaralıların tedavi edilemedi, hayatını kaybedenlerin defnedilemediği Gazze'de, yıkılan binaların enkazları da kaldırılamıyor. Bölgeden kısıtlı imkanlarla servis edilen görüntüler ise durumun vahametini ortaya koyuyor. Son olarak kaydedilen bir videoda, Gazze Şeridi'nde yıkılan bir binanın enkazı arasındaki hoparlörden ezan sesi yankılandığı duyuluyor.

CAN KAYBI 36 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 232 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 46 Filistinlinin daha şehit olduğu, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 903'e, yaralı sayısının 80 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.