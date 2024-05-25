İsrail kana doymuyor! Cibaliye kampı yoğun bombardıman altında

İşgalci İsrail, UAD'nin kararına rağmen Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Her gün yoğun bombardıman altına tuttuğu Cibaliye'den saldırı görüntüleri geldi.

İşgal edilmiş topraklara kurulduğu yıldan bu yana Filistinlilere gün yüzü göstermeyen soykırımcı İsrail, UAD'nin aldığı karara karşı çıkarak saldırılara devam ediyor.

Gazze kasabı Netanyahu, UAD'deki açıklamanın ardından bölgede bombardımanlara devam edeceğini söylemişti.

CİBALİYE KAMPINA YOĞUN BOMBARDIMAN

Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye kampına önceki gün yaptığı saldırıda 5 Filistinli şehit olmuştu. Bölgeyi tamamen yok etmeyi amaçlayan İsrail, bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

BİR EVİ BOMBALAMIŞLARDI

Öte yandan İsrail savaş uçakları Cibaliya Kampı'nın batısındaki Fahura Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 232 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 46 Filistinlinin daha şehit olduğu, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 903'e, yaralı sayısının 80 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.