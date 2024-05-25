İsrail, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da sığınma merkezlerinin yanındaki bir evi hedef aldı.

20 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Saftavi bölgesindeki En-Nezle Okulunu bombalaması sonucu 10 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 36 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 231 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun son 10 günde düzenlediği saldırılarda 684 Filistinlinin hayatını kaybettiği 1232 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 857'ye, yaralı sayısının 80 bin 293'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.