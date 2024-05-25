Anne ile oğlunun feci sonu: Taziyeye giderken kaza geçirip öldüler

Elazığ’da hayatını kaybeden anne ve oğlunun, önceki gün yine trafik kazasında ölen köylülerinin taziyesine giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Kazanın ardından anne olay yerinde vefat ederken, oğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kahreden olay dün, Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Çapkur idaresindeki otomobil ile E.N.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu E.N.G. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE OLAY YERİNDE OĞLU HASTANEDE VEFAT ETTİ

Kazada, 90 yaşındaki Hanım Çapkur olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga nakledildi. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeki Çapkur da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÖYLÜLERİNİN TAZİYESİNE GİDERKEN CAN VERDİLER

Öte yandan, geçtiğimiz Çarşamba günü Sivas Gürün-Pınarbaşı karayolunda E.K. idaresindeki kamyonet arızalandı. Sürücüsünün yol kenarında park ettiği kamyonetle ilgilenen yolcu Ömer Duruk, karşı şeritte ilerleyen yabancı uyruklu A.G. idaresindeki ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ’daki kazada hayatını kaybeden Hanım Çapkur ile oğlu Zeki Çapkur’un, bu kazada hayatını kaybeden köylüleri Ömer Duruk’un Sürsürü Mahallesi’nde bulunan taziyesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

3 kişinin de cenazesi, aynı köy mezarlığına defnedildi.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.