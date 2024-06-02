Gazze'de yetersiz beslenmeden 37. ölüm! Çocuklar açlıktan hayatını kaybediyor

İsrail ordusunun sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah’ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı sebebiyle can verdi. Gazze Şeridi’nde açlıktan ölenlerin sayısının 37’ye çıktığını duyuran Filistin resmî ajansı WAFA “Bu sadece hastanelere ulaşanları kapsıyor. Açlık yüzünden onlarca kişi hastanelere ulaşamadan sessizce hayatını kaybediyor” denildi.

gazze'de ÖLENLERİN SAYISI 36 BİN 379'A YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail’in saldırılarının 239. gününde İsrail askerleri son 24 saatte sivillere beş saldırı daha gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 95 kişi hayatını kaybederken, 350 kişi de yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybı 36 bin 379’a, yaralananların sayısı ise 82 bin 407’ye yükseldi.