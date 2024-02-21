Gazzeli doktor Ahmed'in çığlığı: Bizi hayal kırıklığına uğrattınız, insanlık nerede?

İsrail ordusunun önce kuşattığı ardından da bastığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Nasır Hastanesi doktorlarından Ahmed el-Magribi bütün dünyaya “Bizi hayal kırıklığına uğrattınız, insanlık nerede?” diye seslendi.

Gazze’nin en büyük ikinci hastanesi olan Han Yunus’taki Nasır Hastanesini tank ve zırhlı araçlarla kuşatan İsrail güçleri, çevreye de keskin nişancılar yerleştirdi. İsrail güçleri, hastaneyi giriş ve çıkışa kapatırken buraya sığınan yerinden edilmiş insanların da aralarında bulunduğu binlerce kişiyi günlerce kuşatma altında tuttu. Hastaneye girmek veya çıkmak isteyen çok sayıda kişi, çevreye yerleştirilen keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü. 15 Şubat’ta hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerleri, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu çok sayıda Filistinliyi alıkoydu.

HAYAL KIRIKLIĞI

Nasır Hastanesi doktorlarından Ahmed el-Magribi, kuşatma altında yaşadıklarını sosyal medyada yayımladığı görüntüyle anlattı. Hastanenin 3 hafta boyunca İsrail güçlerince kuşatıldığını belirten Magribi, gözyaşları içinde dünyaya şöyle seslendi: Çocuklarıma hiçbir şey veremedim, sadece ekmek yedik. Çocuklarım tatlı sordu ama veremedim. 3 yaşındaki kızım benden çok şey istedi. Günde sadece bir öğün yedik. Neden bizi hayal kırıklığına uğrattınız? İnsanlık nerede? Neden bize bunlar oldu?

DAHA KAÇ KİŞİ ÖLMELİ?

Gıda sıkıntısının yanı sıra çocuklarıyla kaldıkları yerin çok soğuk olduğunu dile getiren Magribi “Bu (İsrail’in saldırıları) daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Bu suçları durdurmak için daha kaçımızın daha ölmesi gerekiyor? Bilmiyorum. Beni duyuyorsanız bize karşı, bizim insanlarımıza karşı işlenen bu suçları durdurmak için lütfen bir şeyler yapın” dedi.