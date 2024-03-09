Google, İsrail'i protesto eden çalışanını işten kovdu

ABD'li teknoloji şirketi Google, New York'ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde İsrail'i protesto eden mühendisini işten kovdu. Şirketten gelen açıklamada "Sorun ne olursa olsun bu davranış kabul edilebilir değil ve çalışanın işine politikalarımızı ihlal ettiği için son verildi." ifadelerine yer aldı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, hafta başında bir çalışanın, İsrail'i protesto ettiği için işine son verdiğini duyurdu.

"POLİTİKALARIMIZI İHLAL ETTİĞİ İÇİN İŞİNE SON VERİLDİ"

Google sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çalışanlardan birinin şirketin sponsorluğunda düzenlenen resmi etkinliğe müdahale ederek sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını engellediği yer aldı. Açıklamada, "Sorun ne olursa olsun bu davranış kabul edilebilir değil ve çalışanın işine politikalarımızı ihlal ettiği için son verildi." ifadesi kullanıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte bir Google Cloud mühendisi "Soykırımı, apartheid'i veya gözetlemeyi güçlendirecek teknoloji üretmeyi reddediyorum" diyerek İsrailli bir yöneticinin konuşmasını bölmüştü.