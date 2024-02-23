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    • Haberler > Teknoloji > Google'dan yapay zeka hamlesi! Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini askıya aldı

    Google'dan yapay zeka hamlesi! Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini askıya aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Google&#039;dan yapay zeka hamlesi! Gemini&#039;nin insan resimleri oluşturma özelliğini askıya aldı
    Google, Yapay Zeka, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Gemini’nin insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki yanlışlıkların ardından askıya aldı.

    Google'dan yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.

    HEDEFİ ISKALADI

    Resim oluşturma tasvirlerini iyileştirmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın kullandığı bu özelliğin hedefi ıskaladığı belirtildi.

    Google'dan yapay zeka hamlesi! Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini askıya aldı - 1. Resim

    BEYAZ TENLİ İNSANLARI SİYAHİ TASVİR ETTİ

    ABD merkezli teknoloji şirketi, Gemini’nin beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmıştı.

    Google'dan yapay zeka hamlesi! Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini askıya aldı - 2. Resim

    GOOGLE ÖZÜR DİLEDİ

    Google, dün bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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