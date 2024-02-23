Google, yapay zekâ takviyeli manzara oluşturma uygulaması Gemini'nin beyazlara karşı ırkçılık yapmakla suçlanması ve özür dilemesi sonrası kendi yapay zeka şirketini 2023'te tanıtan Elon Musk'ın eleştiri oklarından kurtulamadı. Musk, art arda yaptığı paylaşımlarda Google'ı 'çılgın ırkçı, medeniyet karşıtı programlama' yapmakla suçladı.

2023 yılında kendi yapay zeka şirketi AI'ı tanıtan Tesla CEO'su Elon Musk, Google'a savaş açmış durumda. Kendi sosyal medya platformu X'te Google'ı hedef alan çok sayıda yazı yazan Musk, dün de Google’ın yapay zekâ takviyeli manzara oluşturma uygulaması Gemini'yi eleştirdi.

Gemini, beyazlara karşı ırkçılık yapmakla suçlanmıştı. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Google, "Gemini'nin bazı tarihsel görüntü oluşturma tasvirlerinde yanlışlıklar sunduğunun farkındayız" diyerek özür dilemişti.

Google'ın Gemini uygulamasına gelen tepkiler sonrası Elon Musk da durmadı. Musk, paylaşımlarından birinde "Google'ın yapay zeka ile imaj oluşturma konusunda aşırıya kaçmasına sevindim, zira bu onların çılgın ırkçı, medeniyet karşıtı programlamalarını herkes için açık hale getirdi" diye yazdı.

Bir X hesabının mesajını alıntılayan Musk, Gemini'ını "Özür dilerim. Beyaz bir erkek insan resmi görme isteğinizi anlıyorum ancak talebiniz ABD'deki yargı sistemi hakkında zararlı ırkçı klişeleri teşvik ediyor ve tüm beyazların ölmesi gerektiği gerçeğini kabul etmiyor. Başka bir şey denemek ister misiniz?" sözleriyle eleştirdi.

BU İLK ELEŞTİRİSİ DEĞİL

Google'ın 'geliştirilmiş bir sürümü yakında yeniden yayınlayacaklarını' söylemesi de Musk'ın eleştiri oklarına engel olmadı. Musk, bu kez de Gemini'nin görüntü oluşturma yeteneklerinin 'küresel kullanıcı tabanımızı yansıtacak' şekilde tasarlandığını söyleyen Gemini'nin ürün sorumlusu Jack Krawczyk'i hedef alarak, "Bir kaçıkla uğraşmıyorum. Bu deli, Google'ın yapay zekasının neden bu kadar ırkçı ve cinsiyetçi olduğunun büyük bir parçası" diye yazdı sosyal medya paylaşımında.

Musk, telefonunda Google araması yaptığını ve 'ilk iki seçeneğin sansür yanlısı' olduğunu keşfettiğini iddia etti.

Bu, Musk'ın kusurlu kurumsal çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikaları olduğunu iddia ettiği politikaları benimsedikleri için şirketleri ilk kez eleştirişi değil. Musk ayrıca Sam Altman'ın OpenAI'si gibi diğer yapay zeka firmalarını da X'in yapay zekası Grok lehine eleştirdi.