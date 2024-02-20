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    • Haberler > Teknoloji > Elon Musk duyurdu! Çip takılan kişi düşünce yoluyla ilk hareketini yaptı

    Elon Musk duyurdu! Çip takılan kişi düşünce yoluyla ilk hareketini yaptı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Elon Musk duyurdu! Çip takılan kişi düşünce yoluyla ilk hareketini yaptı
    Elon Musk, Çip, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Geçtiğimiz ocak ayında ilk kez bir insana Neuralink tarafından çip takılmıştı. Musk, çip takılan kişinin son durumuna ilişkin bilgi vererek hastanın düşünce yoluyla bilgisayar faresini kontrol edebildiğini açıkladı. 

    ABD'de bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Amerikan basınında yer alan habere göre, Amerikan nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında ilk kez beyin çipi takılan kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

    Musk, "Hasta, bildiğimiz kadarıyla hiçbir olumsuz etki olmadan tamamen iyileşmiş görünüyor ve fareyi kontrol edebiliyor. Sadece düşünerek fareyi ekranda hareket ettirebiliyor." diye konuştu.

    BİR İNSANA İLK KEZ BİR ÇİP YERLEŞTİRİLİYOR

    Elon Musk, 30 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir önceki gün ilk kez bir insana Neuralink tarafından üretilen çip takıldığını aktarmıştı.

    İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etmişti.

    Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünün sağlandığını aktarmıştı.

    İNSAN DENEYLERİ GEÇEN YIL ONAY ALDI

    Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

    Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

    Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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