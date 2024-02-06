Elon Musk söz verdi! ABD'li gazeteci Putin'le röportaj yapacak

Moskova'ya giden ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Viladimrir Putin ile bir röportaj yapacağını duyurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy'e de teklif götürdüklerini belirten gazeteci röportajın X'de yayınlanacağı dair Elon Musk'tan da 'engellenmeme' sözü aldıklarını açıkladı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson Moskovo'da olduklarını duyurarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir röportaj yapacaklarını açıkladı. Röportajın sosyal medya devi X'de yayınlanacağını duyuran Carlson, X'in sahibi Elon Musk'ın da yayını engellemeyeceğine dair söz verdiğini söyledi.

Carlson, ABD'nin de müdahil olduğu Rusya-Ukrayna çatışamlarından Amerikalıların tamamen habersiz olduğunu söylerek böyle bir adım atmaya karar verdiğini açıkladı.

'BEYAZ SARAY GİRİŞİMLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI'

Carlson'ın iddiasına göre Beyaz Saray, Putin ile röportajı daha önce iki kez engellemeye çalışmıştı. 'İfade özgürlüğü doğuştan gelen hakkımızdır' diyen ABD'li gazeteci, "Beyaz Saray'da kim olursa olsun bu hak elimizden alınamaz. Ama yine de deniyorlar" diye konuştu.

'MUSK, SÖZ VERDİ'

Amerikalı gazeteci, Elon Musk'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı röportajın X sosyal ağında yayınlandığında engellemeyeceğine dair söz verdiğini söyledi.

Carlson açıklamasında, "Elon Musk X platformunda yayımladığımızda bu röportajı hasıraltı etmeyeceğine veya engellemeyeceğine söz verdi. Bunun için kendisine minnettarız" dedi.

Öte yandan Carlson, röportaj ve Moskovo yolculuğu için tüm masrafları da kendilerinin karşıladığını belirterek herhangi bir grup ya da hükümetten para almadıklarını söyledi.

ZELENSKİY'DEN DE HABER BEKLİYORLAR

Carlson,Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de kendisiyle bir röportaj yapmayı teklif ettiğini ve haber beklediğiklerini duyurdu.