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    • Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle! Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rusya&#039;dan ABD&#039;yi kızdıracak hamle! Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırdı
    ABD, İran, Birleşmiş Milletler, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'nin Irak ve Suriye'de başlattığı saldırıların ardından Rusya, Türkiye dahil 193 ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırdı. Birleşmiş Milletler tarafından ABD'nin saldırılarının yıkıcı sonuçlar doğuracağı belirtildi.

    Ürdün-Suriye sınırında İran destekli gruplar tarafından yapılan saldırıda 3 Amerikan askerinin ölmesinin ardından ABD, dün Irak ve Suriye'ye geniş çaplı bir operasyon başlattı. 85 hedefin vurulduğu ve en az 40 kişinin öldüğü saldırının ardından Birleşmiş Milletler'den acil toplantı kararı geldi.

    RUSYA ACİL TOPLANTI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

    BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü ABD'nin Irak ve Suriye'deki saldırılarıyla ilgili acil bir toplantı yapacak. Toplantı, saldırıların Orta Doğu'daki gerilimleri "daha da alevlendirmek için kasıtlı olarak tasarlandığını" söyleyen BM daimi üyesi Rusya tarafından talep edildi. 

    Diplomatik kaynakların aktardığına göre toplantı pazartesi günü yerel saatle 16.00'da (TSİ 00.00'da) gerçekleşecek.

    Toplantıda ABD'nin Ürdün'de 3 askerinin ölmesinin ardından İran destekli gruplara karşı başlattığı saldırılar tartışılacak.

    YIKICI SONUÇLAR DOĞURACAK

    Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'taki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. UNAM Irak'taki can kayıplarından üzüntü duyduklarını belirterek, bölgedeki ABD saldırılarının devam etmesinin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ABDİranBirleşmiş Milletler
    Haberler > Dünya > Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle! Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırdı
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