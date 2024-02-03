Üst düzey Beyaz Saray yetkilisinden İran'a gizli saldırı mesajı

ABD, 3 askerin ölmesinin ardından dün Irak ve Suriye'de İran destekli hedefleri vurdu. ABD'nin saldırılarının devamına ilişkin üst düzey Beyaz Saray yetkilisinden önemli mesaj geldi. Yetkili, "Yapacağımız şeylerin bazılarını görebilecek, bazılarını ise göremeyeceksiniz." dedi.

Ürdün-Suriye sınırında İran destekli gruplar tarafından yapılan saldırıda 3 Amerikan askerinin ölmesinin ardından ABD beklenen karşı saldırısını dün gerçekleştirdi. Irak ve Suriye'de 85 hedefe yapılan saldırılarda onlarca kişi öldü. Irak topraklarında yapılan saldırıya ilişkin ABD'ye nota verirken, üst düzey Beyaz Saray yetkilisi saldırıların devamının geleceğine ilişkin önemli bir mesaj verdi.

ABD İRAN'A KARŞI İLK HAMLESİNİ YAPTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gerçekleştirilen operasyonla en az 85 hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırının emriyle gerçekleştiğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Yanıtımız bugün başladı. Seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek." dedi.

Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen 85 hedefe yönelik geniş çaplı saldırılarda 16'sı Irak'ta, 23'ü Suriye'de olmak üzere yaklaşık 40 kişi öldü.

ÜST DÜZEY BEYAZ SARAY YETKİLİSİNDEN YENİ SALDIRI MESAJI

Üst düzey Beyaz Saray Yetkilisi, İran'a yönelik yeni saldırıların mesajını verdi. Son saldırının İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğunu ve üç Amerikan askerinin öldürülmesine doğrudan bir cevap olduğunu söyleyen yetkili, "Dün gece gördükleriniz ve tekrar görecekleriniz önemsiz değildi"

Yetkili, saldırıların doğrudan İran Devrim Muhafızları'na bağlı olduğunu ve üç Amerikan askerinin öldürülmesine doğrudan yanıt olduğunu söyledi.

Yetkili, "Yapacağımız başka şeyler de var. Bazılarını göreceksiniz, bazılarını ise görmeyeceksiniz. Dün gece gördükleriniz, tekrar görecekleriniz den önemsiz değildi" dedi.