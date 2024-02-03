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    • Irak'tan ABD'ye protesto notası: Topraklarımız hesaplaşma alanı olamaz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Irak&#039;tan ABD&#039;ye protesto notası: Topraklarımız hesaplaşma alanı olamaz
    Irak, Abd, İran, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ürdün'deki ABD üssünün vurularak 3 askerin ölmesinin ardından ABD dün Irak ve Suriye'de İran destekli hedefleri vurdu. Saldırının ardından Irak'ın sabrı taştı. Irak, ABD’nin düzenlediği son saldırıdan dolayı ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak, protesto notası verdi.

    Ürdün-Suriye sınırında İran destekli gruplar tarafından yapılan saldırıda 3 Amerikan askerinin ölmesinin ardından ABD karşı saldırı için dün ilk hamleyi yaptı. ABD ordusu, dün Suriye ve Irak'ta İran destekli 85 hedefe saldırı düzenledi. Saldırının ardından Irak'tan dikkat çeken hamle geldi. Irak, ABD'ye protesto notası verdi.

    ABD İRAN'A İLK CEVABI VERDİ

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gerçekleştirilen operasyonla en az 85 hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırının emriyle gerçekleştiğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Yanıtımız bugün başladı. Seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek." dedi.

    IRAK'TAN ABD'YE NOTA

    ABD'nin saldırılarının ardından 20 yılı aşkın bir süredir toprakları işgal altında olan Irak'tan sert hamle geldi. Irak, ABD’nin düzenlediği son saldırılar nedeniyle ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

    Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin ülkenin batısında gerçekleştirdiği ve siviller ile güvenlik güçlerini hedef alan hava saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berker’in bakanlığa çağırılarak, protesto notası verildiği aktarıldı.

    IRAK TOPRAKLARI HESAPLAŞMA ALANI OLAMAZ

    ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski’nin ülkede olmaması nedeniyle Berker’in bakanlığa çağırıldığı vurgulanan açıklamada, Irak topraklarının savaşan ülkeler arasında hesaplaşma alanı olmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Ülkemiz husumetler arasında güç göstermek için uygun bir yer değildir. Hükümet topraklarımız ve şehirlerimiz ile sivillerimizin ve güvenlik güçlerimizin hayatlarını korumak için ahlaki, ulusal ve anayasal sorumluluğun gerektirdiği her türlü çabayı gösterecektir” ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi ülkenin batısındaki Anbar kentindeki güvenlik güçlerini hedef alan ABD hava saldırısında 16 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Irak hükümeti, ABD’nin düzenlediği hava saldırılarında hayatlarını kaybedenler için ülke genelinde 3 günlük yas ilan ettiği açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IrakAbdİran
    Haberler > Dünya > Irak'tan ABD'ye protesto notası: Topraklarımız hesaplaşma alanı olamaz
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