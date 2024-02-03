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    • ABD, İran'a karşı saldırıya geçti: 85 hedef bombalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD, İran&#039;a karşı saldırıya geçti: 85 hedef bombalandı
    ABD, İran, Suriye, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda 3 askerin ölmesi sonrası, ABD ordusu İran destekli grupları bomba yağmuruna tuttu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıya ilişkin bilgi vererek en az 85 hedefin vurulduğu, vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol merkezleri, istihbarat merkezleri ve mühimmat depolarının yer aldığını aktardı. 

    İsrail'in Gazze'deki vahşeti Ortadoğu'da gerilimi yükseltti. İsrail destekçisi ABD saldırıların hedefine oturdu. Geçtiğimiz günlerde Ürdün'deki ABD üssüne gerçekleştiren ve üç askerin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası ABD ordusu karşı saldırı için harekete geçti. 

    İran'a karşı yapılacak operasyonu onaylayan ABD, bugün akşam saatlerinde Suriye sınırındaki İran destekli grupları bomba yağmuruna tuttu. 

    KOMUTA MERKEZLERİ VURULDU

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyona ilişkin ilk bilgileri verdi. 85 hedefin vurulduğunu bildiren komutanlık şunları kaydetti:

    İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü ve ona bağlı milis gruplara karşı Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledik.

    ABD, en az 85' hedefi vurdu. Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı.

    Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol merkezleri, istihbarat merkezleri ve mühimmat depoları yer alıyordu.

    NE OLMUŞTU?

    ABD'nin Suriye-Ürdün sınır hattında bulunan askeri üssüne İran destekli güçler tarafından drone saldırısı düzenlenmiş. Saldırı sonucunda 3 ABD askeri ölmüştü. En az 41 ABD askerinin yaralandığı saldırı, Beyaz Saray yönetimine İran'a karşı daha geniş bir askeri operasyon baskısına yol açmıştı.

    ABD Başkanı Joe Biden saldırının ardından yaptığı açıklamada  "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz. ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacak" demişti.

    ABD yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ise saldırı Irak'ta bulunan İran destekli güçler tarafından yapıldı. Saldırı anında üsse geri dönen bir ABD insansız hava aracı nedeniyle İran güçlerinin drone saldırısı önlenemedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ABDİranSuriye
    Haberler > Dünya > ABD, İran'a karşı saldırıya geçti: 85 hedef bombalandı
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