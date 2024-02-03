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    • İngiliz medyası: Biden'ın doğrudan İran'ı vurmaktan başka çaresi kalmayabilir

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İngiliz medyası: Biden&#039;ın doğrudan İran&#039;ı vurmaktan başka çaresi kalmayabilir
    İran, Abd, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiliz basınında Orta Doğu ile ilgili dikkat çeken bir haber yayınlandı. Haberde, ABD askerlerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde ABD'nin İran'ı doğrudan vurabileceği belirtildi. 

    İngiltere merkezli yayın yapan Sky News, Orta Doğu'daki ABD-İran gerilimine ilişkin korkutan bir haber servis etti. Orta Doğu'daki ABD üslerine yapılan saldırılara dikkat çeken İngiliz medyası, Biden'ın İran'ı doğrudan vurmaktan kaçındığını kaleme aldı. 

    "BİDEN'IN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMAYABİLİR" 

    Saldırıların devam etmesi halinde ABD'nin İran'ı doğrudan vurabileceği belirtilen haberde, " Amerikan askerlerine yönelik saldırıların durdurulmaması durumunda Biden'ın İran'ı vurmaktan başka seçeneği kalmayabilir" denildi. 

    ÖLDÜRÜLEN 3 ABD ASKERİ İÇİN SALDIRI BAŞLATTILAR

    28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri öldürülmüş, 40 asker ise yaralanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı Biden, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli milis gruplarca gerçekleştirildiğini savunup, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin Ortadoğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurguladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İranAbd
    Haberler > Dünya > İngiliz medyası: Biden'ın doğrudan İran'ı vurmaktan başka çaresi kalmayabilir
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