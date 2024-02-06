İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, olası Rusya-NATO savaşına dair yeni senaryoyu yayımladı. Rusya'nın ABD olmasa dahi Avrupa'ya karşı bir savaşı kazanamayacağını belirten Telegraph, savaşın "Putin için delilik olacağını" vurguladı

İngiliz basını, Rusya ile NATO arasında olası bir savaşa dair yeni senaryoya imza attı. Rusya'nın 200 bin askerle Avrupa'ya saldırması öngörülen senaryoya göre ABD katılmasa dahi Avrupa Rusya'ya karşı savaşı kazanıyor.

İNGİLİZ BASININDAN RUSYA-NATO SAVAŞ SENARYOSU

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, olası Rusya-NATO savaşına dair yeni bir senaryo yayımladı. Andrew Lilico imzalı haberde Avrupa'nın Rusya'ya karşı bir savaşa nasıl hazırlanması gerektiği sorusuna cevap aranıyor. Rusya'nın ekonomisinin Avrupa'ya göre çok küçük olduğu vurgulanan haberde, 140 milyonluk nüfusunun Almanya ve Fransa'nın toplam nüfusundan az olduğu vurgulandı.

ABD OLMASA DAHİ RUSYA SAVAŞI KAYBEDER

Rusya'nın dünyanın 53. ekonomisi Ukrayna'yı dahi yenemediği belirtilen İngiliz gazete ABD olmasa dahi savaşı kaybedeceğini belirtildi. Haberde böyle bir savaşın Putin için bir delilik olacağı vurgulandı.

The Telegraph'ın Rusya-Nato olası savaş senaryosu şu şekilde:

2024 Bahar ayları

Putin 200 bin askerini harekete geçirdi ve Batı'nın desteğinin azalmasıyla yeni bir Ukrayna saldırısı başlattı.

2024 Yaz ayları

Rusya siber saldırılarla Baltık ülkelerini hedef alıyor ve etnik Ruslar arasında huzursuzluk çıkarıyor.

2024 Sonbahar ayları

Rusya, Belarus'ta askeri tatbikatlar başlatmak ve Kaliningrad'ı güçlendirmek için huzursuzluğu bahane olarak kullanıyor.

2024 Kış ayları

Rusya, Polonya ile Baltıklar arasındaki Suwalki uçurumunda sınır çatışmasını alevlendiriyor.

Savaşın son aşaması

Rusya NATO güçleriyle karşı karşıya geliyor! Putin bölgeye saldırı başlatıp başlatmamaya karar verecek.