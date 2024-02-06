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    • İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: &#039;Putin için delilik olur&#039;
    Rusya, Avrupa, Savaş, NATO, ABD, Ukrayna, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, olası Rusya-NATO savaşına dair yeni senaryoyu yayımladı. Rusya'nın ABD olmasa dahi Avrupa'ya karşı bir savaşı kazanamayacağını belirten Telegraph, savaşın "Putin için delilik olacağını" vurguladı

    İngiliz basını, Rusya ile NATO arasında olası bir savaşa dair yeni senaryoya imza attı. Rusya'nın 200 bin askerle Avrupa'ya saldırması öngörülen senaryoya göre ABD katılmasa dahi Avrupa Rusya'ya karşı savaşı kazanıyor.

    İNGİLİZ BASININDAN RUSYA-NATO SAVAŞ SENARYOSU

    İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, olası Rusya-NATO savaşına dair yeni bir senaryo yayımladı. Andrew Lilico imzalı haberde Avrupa'nın Rusya'ya karşı bir savaşa nasıl hazırlanması gerektiği sorusuna cevap aranıyor. Rusya'nın ekonomisinin Avrupa'ya göre çok küçük olduğu vurgulanan haberde, 140 milyonluk nüfusunun Almanya ve Fransa'nın toplam nüfusundan az olduğu vurgulandı.

    ABD OLMASA DAHİ RUSYA SAVAŞI KAYBEDER

    Rusya'nın dünyanın 53. ekonomisi Ukrayna'yı dahi yenemediği belirtilen İngiliz gazete ABD olmasa dahi savaşı kaybedeceğini belirtildi. Haberde böyle bir savaşın Putin için bir delilik olacağı vurgulandı.

    İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'

    The Telegraph'ın Rusya-Nato olası savaş senaryosu şu şekilde:

    2024 Bahar ayları

    Putin 200 bin askerini harekete geçirdi ve Batı'nın desteğinin azalmasıyla yeni bir Ukrayna saldırısı başlattı.

    İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'

    2024 Yaz ayları

    Rusya siber saldırılarla Baltık ülkelerini hedef alıyor ve etnik Ruslar arasında huzursuzluk çıkarıyor.

    İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'

    2024 Sonbahar ayları

    Rusya, Belarus'ta askeri tatbikatlar başlatmak ve Kaliningrad'ı güçlendirmek için huzursuzluğu bahane olarak kullanıyor.

    İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'

    2024 Kış ayları

    Rusya, Polonya ile Baltıklar arasındaki Suwalki uçurumunda sınır çatışmasını alevlendiriyor.

    İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'

    Savaşın son aşaması

    Rusya NATO güçleriyle karşı karşıya geliyor! Putin bölgeye saldırı başlatıp başlatmamaya karar verecek.

    İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RusyaAvrupaSavaşNATOABDUkrayna
    Haberler > Dünya > İngiliz basınından Rusya-NATO savaşında yeni senaryo: 'Putin için delilik olur'
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