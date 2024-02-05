Rusya'da bakanlığa ait helikopter düştü: Tüm mürettebat hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir helikopter düştü. Helikopterde bulunan üç kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

Rusya'da Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Mi-8 tipi helikopter kuzeydeki Karelia bölgesinde düştü. Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan üç mürettebatın hepsinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, Karelia'daki bir göle düşen helikopter hakkında bilgi veren bakanlık, düşen helikopterin 'binlerce saatlik uçuş deneyimi bulunan deneyimli bir ekip tarafından uçurulduğunu' belirtti.