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    • Rusya'da bakanlığa ait helikopter düştü: Tüm mürettebat hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rusya&#039;da bakanlığa ait helikopter düştü: Tüm mürettebat hayatını kaybetti
    Rusya, Helikopter, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait bir helikopter düştü. Helikopterde bulunan üç kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

    Rusya'da Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Mi-8 tipi helikopter kuzeydeki Karelia bölgesinde düştü. Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan üç mürettebatın hepsinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 

    Reuters'ın aktardığına göre, Karelia'daki bir göle düşen helikopter hakkında bilgi veren bakanlık, düşen helikopterin 'binlerce saatlik uçuş deneyimi bulunan deneyimli bir ekip tarafından uçurulduğunu' belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RusyaHelikopter
    Haberler > Dünya > Rusya'da bakanlığa ait helikopter düştü: Tüm mürettebat hayatını kaybetti
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