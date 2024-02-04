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    • Gaziantep Nurdağı'nda polis helikopteri düştü! 2 pilot şehit oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gaziantep Nurdağı&#039;nda polis helikopteri düştü! 2 pilot şehit oldu
    Şehit, Polis, Gaziantep, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gaziantep Nurdağı'nda polis helikopteri düştü! Kazayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 2 pilotumuz şehit olurken, 1 teknisyen yaralandı.

    Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı polis helikopteri düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen yaralandı.

    ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı habere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

    "Milletimizin başı sağ olsun

    Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.

    En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.

    Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

    Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞehitPolisGaziantep
    Haberler > Gündem > Gaziantep Nurdağı'nda polis helikopteri düştü! 2 pilot şehit oldu
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