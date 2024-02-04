Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan polislerimizin kimliği belli oldu

Hatay'dan havalanan polis helikopteri Gaziantep'te kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken 1 teknisyen de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü kazada şehit olan polislerimizin kimliklerini açıkladı.

Acı haber gece yarısı geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırıma uğrayan helikopterin düştüğünü ve 2 pilotun şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

YARALI TEKNİSYEN HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken kazada yaralanan teknisyen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "03 Şubat 2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.