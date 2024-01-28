Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Polis aracı tıra çarptı, 1 ölü 2 yaralı! Şehit polisin ismi belli oldu

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu'nda tıra çarptı. Feci kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 polis ise yaralandı. Şehit polisin ismi belli oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Polis, Kaza, Şehit, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    TEM Otoyolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan 1 polis şehit olurken 2 polis yaralandı.

    İSTANBUL'DAN DÖNÜYORLARDI

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı 3 polis memuru İstanbul'dan görevden dönerken, TEM Otoyolu Akyazı-Hendek geçişinde yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 

    Polis aracı tıra çarptı, 1 ölü 2 yaralı! Şehit polisin ismi belli oldu

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Polis aracı tıra çarptı, 1 ölü 2 yaralı! Şehit polisin ismi belli oldu

    AĞIR YARALI POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ

    Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis aracı tıra çarptı, 1 ölü 2 yaralı! Şehit polisin ismi belli oldu

    Ağır yaralı polis C.P., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    F.D. isimli yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer yaralı H.B.’nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    PolisKazaŞehit
    Haberler > Gündem > Polis aracı tıra çarptı, 1 ölü 2 yaralı! Şehit polisin ismi belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Antalya Havalimanı'nda hareketli saatler! Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı - GündemAntalya Havalimanı'nda hareketli saatler! Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptıTekirdağ’da beton mikseri, yolcu trenine çarptı - GündemTekirdağ’da beton mikseri, yolcu trenine çarptıİstanbul'da mermiler havada uçuştu! Ortalık bir anda karıştı, iş adamı silahla vuruldu - Gündemİstanbul'da bir iş adamı silahla vurulduİstanbul için korkunç deprem senaryosu! Uzman isim acı bilançoyu tek tek açıkladı - Gündemİstanbul için korkunç deprem senaryosu!Erdoğan'dan Bayraklı Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklara ziyaret - GündemErdoğan'dan şehir hastanesine ziyaretMeteoroloji haritayı güncelledi, kar İstanbul'un kapısında! Prof. Dr. Orhan Şen'den lapa lapa kar tahmini - GündemKar İstanbul'un kapısında!İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı - Gündemİstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı15 Temmuz Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Alev alev yanan araçta patlama sesleri - Gündem15 Temmuz Köprüsü'nde hareketli dakikalarİki şehir arasını 3,5 saate düşürecek projede sona doğru... İzmir 'Yüksek Hızlı Tren'le tanışacak! - Gündem'İzmir 'Yüksek Hızlı Tren'le tanışacak!'Sanal bahis ölüme götürdü, acılı baba gözyaşı döktü: Bu siteler kapatılsın! - GündemSanal bahis ölüme götürdü...
    Sonraki Haber Yükleniyor...