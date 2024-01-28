Polis aracı tıra çarptı, 1 ölü 2 yaralı! Şehit polisin ismi belli oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu'nda tıra çarptı. Feci kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 polis ise yaralandı. Şehit polisin ismi belli oldu.

TEM Otoyolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan 1 polis şehit olurken 2 polis yaralandı.

İSTANBUL'DAN DÖNÜYORLARDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı 3 polis memuru İstanbul'dan görevden dönerken, TEM Otoyolu Akyazı-Hendek geçişinde yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ

Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı polis C.P., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

F.D. isimli yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer yaralı H.B.’nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.