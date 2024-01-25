Kahraman polis kalbi duran vatandaşı hayata döndürdü

25 Ocak 2024 16:12 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 16:18

Kastamonu'da bir bankada sıra bekleyen 54 yaşındaki M.B. bir anda fenalaştı. Bankadaki güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

O sıra görev başındaki Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Reşat Susuz ve Serdal Aydın'ın bankanın önünden geçtiğini gören güvenlik görevlisi polisleri durdurarak yardım istedi.

İLK YARDIM EĞİTİMİ HAYAT KURTARDI

Yaklaşık 1,5 ay önce ilk yardım eğitimi alan trafik polisleri, M.B'nin nabzının durduğunu fark etti. Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak M.B'yi tekrar hayata döndüren polisler daha sonra hastayı 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden M.B'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşarak bir mesaj yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kahraman polis memurlarımız, kalbi duran vatandaşımızı hayata döndürdü.

Bir bankada sıra beklerken kalp krizi geçiren 54 yaşındaki vatandaşımız, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Reşat Susuz ve Serdal Aydın'ın hızlı müdahalesiyle hayata döndü!

Polis memurlarımız, aldıkları ilk yardım eğitimiyle rahatsızlanan vatandaşımıza kalp masajı ve suni teneffüs uyguladılar.

Eğitimleri sayesinde bilgi ve cesaretle hareket eden polislerimiz, vatandaşımızın hayatını kurtardı.

Emniyet personellerimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.