Tekirdağ’da 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: 'Neden kaçtın?' sorusuna pişkin cevap
Tekirdağ'da polisin denetimine takılan Şahin marka araç dur ihtarına uymadı. 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti. 2 şüpheli gözaltına alınırken sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri trafikte kişi ve araçlara yönelik denetime çıktı. Ekipler Şahin marka araca dur ihtarı çekti. Polis, şahısların GBT kontrolünü yapmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü gaza basarak hızla kaçmaya çalıştı.
10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA
Şeyh Sinan Mahallesi sokaklarına giren sürücü, kaçışa devam etti. İhbar üzerine bölgeye giden çok sayıda polis ekibi aracı yakın takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan aracın polis otosuna çarpmasıyla son buldu. Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, polis otosunda ve çarpan araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Araçtaki 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü H.Ç.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. H.Ç. ve kullandığı araca toplam 62 bin 667 lira para cezası kesildi.
'NEDEN KAÇTIN?' SORUSUNA PİŞKİN CEVAP
Muhabirin, “Neden polisten kaçtınız?” diye sorduğu sürücü H.Ç. “Ehliyetim yok diye kaçtım” dedi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.