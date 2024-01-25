Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Tekirdağ’da 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: 'Neden kaçtın?' sorusuna pişkin cevap

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Tekirdağ'da polisin denetimine takılan Şahin marka araç dur ihtarına uymadı. 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti. 2 şüpheli gözaltına alınırken sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri trafikte kişi ve araçlara yönelik denetime çıktı. Ekipler Şahin marka araca dur ihtarı çekti. Polis, şahısların GBT kontrolünü yapmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü gaza basarak hızla kaçmaya çalıştı.

    Tekirdağ’da 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: 'Neden kaçtın?' sorusuna pişkin cevap

    10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

    Şeyh Sinan Mahallesi sokaklarına giren sürücü, kaçışa devam etti. İhbar üzerine bölgeye giden çok sayıda polis ekibi aracı yakın takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan aracın polis otosuna çarpmasıyla son buldu. Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, polis otosunda ve çarpan araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

    SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Araçtaki 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü H.Ç.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. H.Ç. ve kullandığı araca toplam 62 bin 667 lira para cezası kesildi.

    Tekirdağ’da 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: 'Neden kaçtın?' sorusuna pişkin cevap

    'NEDEN KAÇTIN?' SORUSUNA PİŞKİN CEVAP

    Muhabirin, “Neden polisten kaçtınız?” diye sorduğu sürücü H.Ç. “Ehliyetim yok diye kaçtım” dedi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TekirdağPolisKaza
    Haberler > Güncel > Tekirdağ’da 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: 'Neden kaçtın?' sorusuna pişkin cevap
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ehliyet sahipleri dikkat! İçişleri Bakanlığı’ndan tarihi uyarı geldi: Bunu yaptırmayan sürücülere 4 bin TL para cezası kesilecek - GüncelEhliyet sahipleri dikkat! İçişleri Bakanlığı’ndan tarihi uyarı geldi: Bunu yaptırmayan sürücülere 4 bin TL para cezası kesilecekKadıköy'de korkutan yangın: 10 katlı binadaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı - GüncelKadıköy'de korkutan yangın: 10 katlı binadaki 4 kişi hastaneye kaldırıldıKimlik ve ehliyette yeni dönem! Duyan Nüfus Müdürlüğü'ne akın ediyor: Ücretsiz şekilde halledin, sadece 5 dakika sürüyor - GüncelKimlik ve ehliyette yeni dönem! Duyan Nüfus Müdürlüğü'ne akın ediyor: Ücretsiz şekilde halledin, sadece 5 dakika sürüyorŞehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı - GüncelŞehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldıKahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör hayatını kaybetti - GüncelAğır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktüWhatsApp'ta 'hesap olmadan' mesajlaşma dönemi başlıyor: İşte yeni özellik hakkında tüm detaylar - GüncelWhatsApp'ta 'hesap olmadan' mesajlaşma dönemi başlıyor: İşte yeni özellik hakkında tüm detaylarEv sahibi pes etti, 'kapı duvar oldu' - GüncelEv sahibi pes etti, 'kapı duvar oldu'Eve zorla girdi! 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı - GüncelEve zorla girdi, 12 yaşındaki çocuğu öldürdüBakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetim - GüncelBakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetimVan'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı - GüncelVan'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı
    Sonraki Haber Yükleniyor...