Tekirdağ’da 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: 'Neden kaçtın?' sorusuna pişkin cevap

25 Ocak 2024 09:15 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 10:08

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri trafikte kişi ve araçlara yönelik denetime çıktı. Ekipler Şahin marka araca dur ihtarı çekti. Polis, şahısların GBT kontrolünü yapmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü gaza basarak hızla kaçmaya çalıştı.

10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

Şeyh Sinan Mahallesi sokaklarına giren sürücü, kaçışa devam etti. İhbar üzerine bölgeye giden çok sayıda polis ekibi aracı yakın takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan aracın polis otosuna çarpmasıyla son buldu. Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, polis otosunda ve çarpan araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Araçtaki 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü H.Ç.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. H.Ç. ve kullandığı araca toplam 62 bin 667 lira para cezası kesildi.

'NEDEN KAÇTIN?' SORUSUNA PİŞKİN CEVAP

Muhabirin, “Neden polisten kaçtınız?” diye sorduğu sürücü H.Ç. “Ehliyetim yok diye kaçtım” dedi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.