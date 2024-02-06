Avrupa'da vakalar pik yaptı! Yeni salgın Türkiye sınırına dayandı

Avrupa'da yeni salgın paniği yaşanıyor. Geçen senenin ortalarında Türkiye'de de artışa geçen kızamık vakaları Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da pik yaptı. Yunanistan, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdi.

Türkiye'de geçen senenin ortalarında artışa geçen ve salgın endişesine neden olan kızamık yeniden kapıya dayandı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Avrupa'da artan kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı aldı.

ANİ ARTIŞ VAR

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

ÖZEL SAĞLIK EKİBİ KURULACAK

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Avrupa bölgesinde kızamıkta 2023 yılı Ocak ve Ekim ayları arasında 30 binden fazla vakanın bildirildiğini kaydetmişti.